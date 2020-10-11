Украинским студентам придется оставить свои общежития из-за введения дистанционного обучения.

Об этом сообщил и.о. министра образования Сергей Шкарлет.

— Учреждениям профессионального образования и высшего образования рекомендовать перейти на дистанционную форму обучения на период с 15 октября по 15 ноября с обязательным выездом всех студентов из общежитий, — отметил Шкарлет.

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Также он отметил, что считает необходимым возвращение средств за проживание студентам, которые выедут из общежитий с 15 октября по 15 ноября 2020 года.

Соответствующее решение будет рассматриваться Кабмином во время заседания 13 октября.

Дистанционное обучение в университетах

В Украине готовятся ввести дистанционное обучение в высших учебных заведениях из-за распространения коронавируса.

По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаила Радуцкого, такое решение полностью поддерживает руководство учебных заведений.