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Факты / Украина

Война Украины и РФ тоже была фантастикой — Зеленский о членстве в НАТО

Украина заинтересована в членстве в НАТО, ведь поддержка альянса важна в условиях угрожающего соседства с Российской Федерацией.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Мы сегодня уже стали партнерами НАТО с расширенными возможностями. Мы идем в НАТО. НАТО — это безопасность в нашем регионе, — отметил Владимир Зеленский.

Читайте: В НАТО рассказали о членстве Украины в альянсе

Понимая требования НАТО, Украина постоянно развивает армию и обновляет технику, добавил Зеленский. В то же время президент не считает возможность членства Украины в НАТО фантастикой.

— Война между Украиной и Россией — это тоже была фантастика. Никто в это не верил.

А сейчас у нас война, сейчас у нас ненависть, сейчас украинцы не хотят общаться с россиянами, поэтому — НАТО. Если кто-то говорит, что это фантастика — ну, посмотрим, — прокомментировал глава страны.

Членство Украины в НАТО

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию в октябре глава страны отметил, что Киеву необходим четкий план действий по членству в НАТО.

По его мнению, это будет гарантировать безопасности страны.

Источник: ВВС News Украина

Фото: Офис президента

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