Україна зацікавлена у членстві у НАТО, адже підтримка альянсу важлива в умовах загрозливого сусідства з Російською Федерацією.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

– Ми сьогодні вже стали партнерами НАТО з розширеними можливостями. Ми йдемо до НАТО. НАТО – це безпека у нашому регіоні, – відзначив Володимир Зеленський.

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Розуміючи вимоги НАТО, Україна постійно розвиває армію та оновлює техніку, додав Зеленський. Водночас президент не вважає можливість членства України у НАТО фантастикою.

– Війна між Україною і Росією – це теж була фантастика. Ніхто в це не вірив. А зараз у нас війна, зараз у нас ненависть, зараз українці не хочуть спілкуватися з росіянами, тому – НАТО. Якщо хтось каже, що це фантастика – ну, побачимо, – прокоментував очільник країни.

Членство України у НАТО

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Великої Британії у жовтні очільник країни наголосив, що Києву необхідний чіткий план дій щодо членства у НАТО.

На його думку, це гарантуватиме безпеку країни.

Джерело: ВВС News Україна

Фото: Офіс президента