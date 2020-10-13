Кабмин выделил Минздраву почти 3 млрд грн и увеличил доплаты медикам

Кабинет министров увеличил доплаты военнослужащим и медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом. Доплаты вырастут вдвое.
Дополнительно выделили почти 2 млрд грн на доплаты, заявили во время заседания Кабмина 13 октября.
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Также выделили 3 млрд грн на борьбу с Covid-19 из специального фонда.
Выплаты из спецфонда:
- 1,8 млрд грн — закупка средств индивидуальной защиты для учреждений здравоохранения;
- 1,6 млрд грн — на обеспечение готовности и реагирования лабораторных центров;
- 468 млн грн — на закупку лекарств Ремдесивир.
Усиление карантина в Украине
Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 декабря из-за распространения коронавируса.
Кабмин вводит новые ограничения на проведение массовых мероприятий в зеленой, желтой, оранжевой и красной зонах карантина.