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Факты / Украина / Общество

Кабмин ограничивает массовые мероприятия в зеленой, желтой и оранжевой зонах карантина

Кабмин вводит новые ограничения на проведение массовых мероприятий в зеленой, желтой, оранжевой и красной зонах карантина.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на внеочередном заседании 13 октября.

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Изменения в карантине по массовых мероприятий:

  • не более 50 человек в зеленой зоне;
  • не более 30 в желтой;
  • не более 20 в оранжевой;
  • запрет массовых мероприятий в красной зоне.

Карантин в Украине

Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 декабря из-за распространения коронавируса.

В школах Украины ввели каникулы в период с 15 по 30 октября. Университеты рекомендуют перевести на дистанционное обучение.

Источник: Кабмин

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