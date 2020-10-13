Кабмин ограничивает массовые мероприятия в зеленой, желтой и оранжевой зонах карантина

Кабмин вводит новые ограничения на проведение массовых мероприятий в зеленой, желтой, оранжевой и красной зонах карантина.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на внеочередном заседании 13 октября.

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Изменения в карантине по массовых мероприятий:

не более 50 человек в зеленой зоне;

не более 30 в желтой;

не более 20 в оранжевой;

запрет массовых мероприятий в красной зоне.

Карантин в Украине

Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 декабря из-за распространения коронавируса.

В школах Украины ввели каникулы в период с 15 по 30 октября. Университеты рекомендуют перевести на дистанционное обучение.