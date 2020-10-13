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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Кабмін виділив МОЗ майже 3 млрд грн та збільшив доплати медикам

Кабінет міністрів збільшив доплати військовослужбовцям та медикам, задіяним у боротьбі з коронавірусом. Доплати зростуть удвічі.

Додатково виділили майже 2 млрд грн на доплати, заявили під час засідання Кабміну 13 жовтня.

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Також виділили 3 млрд грн на боротьбу з Covid-19 з спеціального фонду.

Виплати з спецфонду:

  • 1,8 млрд грн – закупівля засобів індивідуального захисту для закладів охорони здоров’я;
  • 1,06 млрд грн – на забезпечення готовності та реагування лабораторних центрів;
  • 468 млн грн – на закупівлю ліків Ремдесивір.

Посилення карантину в Україні

Адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 грудня через поширення коронавірусу.

Кабмін вводить нові обмеження щодо проведення масових заходів у зеленій, жовтій, помаранчевій та червоній зонах карантину.

Джерело: Урядовий портал

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