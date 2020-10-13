Как голосовать на выборах при простуде: объяснение ЦИК

В Центральной избирательной комиссии разъяснили, как поступить желающему проголосовать избирателю с симптомами простуды или находящемуся на самоизоляции из-за коронавирусной болезни.

— Если у вас симптомы простуды, то вы сможете проголосовать на участке в отдельной кабинке. Напоминаем о маске и личной ручке, — говорится в сообщении ЦИК.

В том случае, если избиратель находится на самоизоляции из-за болезни, проголосовать можно дома. Для этого нужно написать заявление (в произвольной форме), добавить медицинскую справку от семейного врача или учреждения здравоохранения.

Заявление и справку необходимо прислать (передать) в участковую комиссию на участке, где вы голосуете. Дедлайн — 23 октября, 20.00.

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Если у члена вашей семьи положительный тест на коронавирус и вы на самоизоляции — алгоритм тот же: заявление и медицинская справка в УИК.

Больные, находящиеся в медучреждении, смогут проголосовать там.

Местные выборы 2020

25 октября в Украине пройдут очередные местные выборы, на которых будут избираться региональные главы и депутаты.

Факты ICTV собрали главные вопросы и ответы о местных выборах 2020, в частности, как правильно заполнить бюллетени и повлияют зоны карантина в Украине на избирательный процесс.