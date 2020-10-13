Як голосувати на виборах при застуді: пояснення ЦВК

У Центральній виборчій комісії роз’яснили, як проголосувати виборцю з симптомами застуди або у разі перебування на самоізоляції через коронавірусну хворобу.

– Якщо у вас симптоми застуди, то ви зможете проголосувати на дільниці в окремій кабінці. Нагадуємо про маску й особисту ручку, – йдеться в повідомленні ЦВК.

У разі, якщо виборець перебуває на самоізоляції через хворобу, проголосувати можна вдома. Для цього потрібно написати заяву (у довільній формі), додати медичну довідку від сімейного лікаря або закладу охорони здоров’я.

Заяву та довідку необхідно надіслати (передати) до дільничної комісії на дільниці, де ви голосуєте. Дедлайн – 23 жовтня, 20.00.

Читайте: Зеленський закликав прийти на вибори та анонсував п’ять питань у бюлетені

Якщо у члена вашої родини позитивний тест на коронавірус і ви на самоізоляції – алгоритм той самий: заява і медична довідка до ДВК.

Хворі, що перебувають у медзакладі, зможуть проголосувати там.

Місцеві вибори 2020

25 жовтня в Україні пройдуть чергові місцеві вибори, на яких будуть обиратися регіональні голови та депутати.

Факти ICTV зібрали головні запитання та відповіді про місцеві вибори 2020, зокрема, як правильно заповнити бюлетені і чи вплинуть зони карантину в Україні на виборчий процес.