Безвиз и коррупция в Украине: интервью с депутатом ЕС Виолой фон Крамон

В начале октября в Верховной Раде разгорелся очередной скандал — группа депутатов Европарламента написала письмо главе фракции Слуга народа Давиду Арахамии, где пригрозили отменой безвизового режима для отдельных политиков и олигархов.

Причиной такой позиции стали “невыполненные” предвыборные обещания власти Зеленского. В частности, речь шла о борьбе с коррупцией.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV депутат Европарламента, одна из авторов письма Виола фон Крамон объяснила, что стояло за обращением к депутатам Слуги народа.

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Так, последние события в политической жизни Украины показались Крамон угрожающими.

— Близкие к олигархам депутаты из Слуги народа нашли какие-то проблемы в процессе назначения директора НАБУ (Национального антикоррупционного бюро, — Ред.) и обратились в Конституционный суд. Конечно, такое развитие событий не может не пугать. Потому что НАБУ — одна из главных сил в борьбе с коррупцией в Украине.

Второй важной причиной, почему депутаты ЕП написали письмо, стало избрание конкурсной комиссии для отбора руководителя САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры, — Ред.).

То, что депутаты украинского парламента проголосовали вопреки рекомендациям ЕС, Виола фон Крамон назвала плохим сигналом.

— Украинцы заслуживают лучших и действительно надежных институтов по искоренению коррупции. Реформы в Украине нужны не нам, европарламентариям, а именно украинцам.

В то же время в депутатском обращении Виола фон Крамон отметила, что вероятная отмена безвизового режима касалась бы только круга, близкого к украинским олигархам.

— Это ни в коем случае не касалось бы обычных людей. Такая норма была бы направлена ​​на распространителей российской пропаганды и ответственных за принятие важнейших решений в политической жизни Украины.

Политик выразила надежду, что после такого прецедента произойдут определенные изменения в процессе отбора кандидатов на должность главы САП.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал Фактам ICTV о главных достижениях саммита Украина-ЕС 6 октября.

— Все прошло довольно позитивно, без всякой ложки дегтя. Наши кулуарные разговоры в очередной раз показали очень искреннюю атмосферу и позитивный настрой ЕС на развитие отношений с Украиной.

По словам главы Европарламента Жозепа Борелля, безвизовый режим остается одним из крупнейших достижений в отношениях Украина-ЕС.

— Никаких угроз для безвиза нет. Письмо евродепутатов — это просто письмо евродепутатов, а в Украине почему-то складывается впечатление, что это — позиция всего Евросоюза. Однако она освещена в совместном заявлении по результатам саммита.

Дмитрий Кулеба отметил, что во время саммита украинские дипломаты заверили, что заинтересованы в эффективном функционировании антикоррупционных органов.

Дипломат убежден, что безопасная, успешная и счастливая Украины возможна лишь благодаря западному вектору.

Валерий Литонинский, Наташа Тарчевская