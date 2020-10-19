Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк инициирует введение штрафов для народных депутатов за нарушение масочного режима в Верховной Раде.

Она напомнила, что соответствующее распоряжение уже выдали в немецком Бундестаге.

— Сейчас их наказывают штрафом в размере €5 тыс. Я думаю, что 17 тыс. грн для начала будет достаточно, чтобы реально поддержать медработников, которым тоже нелегко ходить в масках, — отметила нардеп на заседании согласительного совета.

Читайте: Когда закончится карантин в Украине

Она также обратилась к спикеру парламенту Александру Разумкову о необходимости соответствующего распоряжения.

Штрафы в Бундестаге за нарушение масочного режима

В Германии для депутатов Бундестага с 6 октября по 17 января 2021 года действует правило об обязательном ношении масок.

В случае его нарушения предусматривается штраф в размере €5 тыс.

Носить маску они должны во всех помещениях, в частности в залах заседаний, конференц-залах и комнатах для совещаний, коридорах и лифтах.

Их разрешается снимать только в комнатах для отдыха, но с соблюдением социальной дистанции в 1,5 метров. Докладчики на трибунате также имеют право снимать защитные маски.