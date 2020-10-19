Віце-спікерка Верховної Ради Олена Кондратюк ініціює введення штрафів для народних депутатів за порушення маскового режиму у Верховній Раді.

Вона нагадала, що відповідне розпорядження вже видали у німецькому Бундестазі.

– Нині їх карають штрафом у розмірі €5 тис. Я думаю, що 17 тис. грн для початку буде достатньо, щоб реально підтримати медпрацівників, яким теж нелегко ходити в масках, – наголосила нардеп на засіданні погоджувальної ради.

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Вона також звернулася до спікера парламенту Олександра Разумкова щодо необхідності відповідного розпорядження.

Штрафи у Бундестазі за порушення маскового режиму

У Німеччині для депутатів Бундестагу з 6 жовтня до 17 січня 2021 року діє правило щодо обов’язкового носіння масок.

У разі його порушення передбачається штраф у розмірі €5 тыс.

Носити маску вони мають в усіх приміщеннях, зокрема у залах засідань, конференц-залах та кімнатах для нарад, коридорах та ліфтах.

Їх дозволяється знімати лише у кімнатах для відпочинку, але з дотриманням соціальної дистанції у 1,5 метрів. Доповідачі на трибуні також матимуть право знімати захисні маски.