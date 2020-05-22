Ломаченко обратился к украинцам с просьбой поддержать УПЦ МП

Украинский боксер Василий Ломаченко призвал сограждан поддержать петицию с требованием оставить Киево-Печерскую лавру в подчинении Украинской православной церкви Московского патриархата.

Соответствующий пост опубликован на странице Ломаченко в Instagram.

— Братья и сестры! Петиция в поддержку Лавры заработала. Просим ссылку максимально распространить среди всех прихожан в группах Viber с просьбой данную петицию подписать, — говорится в сообщении, к которому также прикреплена ссылка на петицию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 22 Май 2020 в 7:01 PDT

Призыв Ломаченко поддержать петицию с требованием оставить Киево-Печерскую лавру в подчинении УПЦ МП остро встретили пользователи в комментариях. Однако были и те, кто поддержал Ломаченко.

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Отметим, что другая петиция о передаче лавры в управление Православной церкви Украины набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов.

Напомним, боксеры Ломаченко и Александр Усик снялись в российском документальном фильме о церкви Здравствуй, брат! Христос воскрес. В нем боксеры рассказывают о дружбе с россиянами и заявляют, что украинцы и россияне — это один народ.