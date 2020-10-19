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Факти / Україна

Першого заступника Єрмака і його наречену вінчав Онуфрій – як це було

Перший заступник глави Офісу президента Сергій Трофимов повідомив, що обвінчався зі своєю дружиною Анастасією.

– Вчора був довгий, але щасливий день. Ми з Настею стали чоловіком та дружиною – перед людьми і перед Богом. У цей день у Свято-Пантелеймонівському монастир і ми дали один одному обітницю завжди бути разом, в радості і горі, – заявив Трофимов.

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Також він розповів, що через пандемію коронавірусу, святкування пройшло у тісному сімейному колі.

На знімках, які опублікував Трофимов, видно, що вінчав пару предстоятель УПУ МП митрополит Онуфрій.

  • Вінчання Сергія Трофимова
  • Вінчання Сергія Трофимова
  • Сергія Трофимова та його наречену вінчав Онуфрій (ФОТО)
  • Вінчання Сергія Трофимова
  • Вінчання Сергія Трофимова
  • Сергія Трофимова та його наречену вінчав Онуфрій (ФОТО)
Першого заступника Єрмака і його наречену вінчав Онуфрій – як це було / 3 фотографии

Українська православна церква Московського патріархату –  самоврядна православна церква у складі Російської православної церкви.

15 грудня 2018 року на Об’єднавчому Соборі Української православної церкви обрали предстоятелем об’єднаної української церкви митрополита Переяславського і Білоцерківського Єпіфанія.

У УПЦ МП тоді заявили, що не будуть змінювати назву після створення ПЦУ.

Московський патріархат заявив, що не визнає ПЦУ і називає себе єдиною УПЦ.

20 грудня Верховна Рада ухвалила зміни до законодавства, які зобов’язують Українську православну церкву (Московського патріархату) змінити назву і вказати приналежність до Російської православної церкви.

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