Энергоатом и Украинская Энергетическая Ассоциация обсудили стратегическое видение развития атомной энергетики

22 октября 2020 года по инициативе Украинской энергетической ассоциации состоялся круглый стол в помещение Creative State of Arsenal на тему: Ключевые направления развития атомно-промышленного комплекса.

Для обсуждения собрались руководство Украинской энергетической ассоциации, председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Г. Плачков, и.о. президент ГП НАЭК Энергоатом П. Котин, представители научных учреждений, эксперты и аналитики.

Одним из главных факторов обеспечения энергетической безопасности государства является сбалансированная работа отечественного атомно-промышленного комплекса, поскольку ГП НАЭК Энергоатом производит более 50% электроэнергии страны и обеспечивает стратегические секторы экономики страны дешевой и экологической энергией.

Сейчас важно преодолеть все негативные явления, которые произошли в последнее время с Энергоатомом.

Вопросы, которые рассматривались:

анализ работы атомно-промышленного комплекса Украины в условиях нового рынка электроэнергии, ключевые проблемы и перспективы развития; главные направления развития ГП НАЭК Энергоатом, перспективные планы и реализация инвестиционных проектов; необходимость внесения законодательных изменений, их реализация и моделирования развития ситуации.

Модератором мероприятия стал представитель Украинского центра экономических и политических исследований им. Разумкова Максим Белявский.

Открывая круглый стол он обозначил две главные задачи диалога: первая — конкретный план действий по восстановлению финансовой ликвидности атомной энергетики, вторая — создание условий роста национальной экономики за счет ядерной отрасли, так как она имеет большой потенциал.

— Энергетическая безопасность Украины — это то, чего прежде всего касается тематика нашего круглого стола, это один из приоритетов в работе Украинской энергетической ассоциации. Атомно-промышленный комплекс и ядерная энергетика являются важнейшими составляющими энергетической, экономической и экологической безопасности нашего государства. Мы должны использовать отечественный потенциал в энергетике и ассоциация призвана обеспечить результативный диалог бизнеса и власти, — подчеркнул исполнительный директор УЭА Алексей Шульга.

Константин Ущаповский, член правления УЭА считает, что ядерная энергетика является неотъемлемой и важной составляющей современной экономики Украины.

— Для ГП НАЭК Энергоатом сегодня важно определить основные тактические и стратегические решения. Мы не имеем полноценного видения развития отрасли на государственном уровне. Прежде всего следует определить восстановления финансового состояния компании и ускорения синхронизации с ENTSO-Е и выхода на новые рынки. Энергоатом должен быть успешным и сильным игроком для эффективной работы украинского рынка электроэнергии, — сказал Константин Ущаповский.

Председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков в свою очередь подчеркнул, что Энергоатом является важной частью энергетической системы Украины.

Непосредственную связь с выполнением безопасности обязательств имеет финансово-экономическое положение предприятия. Безопасность работы АЭС для технического регулятора, которым является Госатомрегулирования является важным, особенно сейчас в условиях короновируса. Все факторы, влияющие на стабильную работу компании должны обеспечивать бесперебойную и безаварийную работу.

— Ситуация с пандемией также повлияли на финансовую ликвидность компании, которая работает и выполняет задачи, необходимые для стабильного энергообеспечения страны. 23 млрд грн задолженности и сейчас мы работаем в этих условиях. Однако мы социально ответственная компания и выполняем требования по возложенным специальным обязанностям и стабильно обеспечиваем население дешевой электроэнергией, — отметил Петр Котин, и.о. президента НАЭК Энергоатом.

Программа развития атомной генерации станет частью комплексной программы развития экономики. В результате совместной работы, в сентябре был издан соответствующий указ президента №406/2020, что касается атомной энергетики Украины.

— Сейчас мы работаем с правительством над его выполнением, что позволит стабилизировать финансово-экономическую ситуацию на предприятии. Мы уверены, что атомная энергетика может стать точкой роста для экономики всей страны, — сказал Петр Котин.

Только для замещения блоков, которые будут выбывать, в период с 2030 по 2050 год нужно ввести в эксплуатацию около 11 ГВт новых генерирующих мощностей АЭС.

Мероприятия по их сооружению следует начинать с 2021 года. Уже сейчас надо уделять большое внимание развитию и построению новых блоков атомных станций.

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Каждый ГВт на этапе жизненного цикла — от начала строительства энергоблока к выводу его из строя — создает минимум 50 тыс. рабочих мест. Строительство двух новых блоков на ХАЭС — это около 100 тыс. новых рабочих мест.

70% локализации производства, привлечение промышленности как минимум 10 регионов страны, дополнительный доход в 9,8 млрд в год, 14 млрд кВт-ч дополнительного производства электроэнергии.

Атомная генерация наиболее дешевая в производстве. Она экологична, стабильная и не вызывает углеродные выбросы.

— Мы должны максимально использовать имеющиеся ресурсы и возможности. Это и реконструкция схем электрических соединений Хмельницкой АЭС для создания условий интеграции объединенной энергетической системы Украины к европейской энергосистеме ENTSO-E, сооружение дата-центров, заводов по производству водорода и других объектов в местах расположения АЭС. Мы уверены, что поддержка атомной отрасли может иметь значительный положительный мультипликативный эффект для развития всей экономики, — подытожил Петр Котин.

Дмитрий Марунич, член правления УЭА считает, что последнии события, связанные с Энергоатомом не дают понимание ситуации. Государству нужно одобрять более действенные решения и не допускать, чтобы в документы и стратегию вносили заведомо для всех профессионалов губительные решения.

— Для устойчивого развития важен открытый либеральный рынок, который мы открыли, а вот политической воли изменить подход к нагрузки по социальной защите населения за счет Энергоатома мы так и не изменили. Энергоатому нужны амбиции быть прибыльными, успешными и агрессивными на рынке современной энергетики. Отстаивать свои интересы на всех уровнях. И вопрос корпоратизации предприятия является одним из возможных мер по изменению подходов в его работе, — сказал Александр Суходоля эксперт, начальник отдела Национального института стратегических исследований.

Эксперт центра Разумкова Владимир Омельченко подтвердил, что главным хребтом энергетики для Украины в течение еще нескольких десятков лет будет ядерная энергетика.

Большая задолженность Энергоатома — это риск для безопасности государства. Компания значительно усилит свою работу в части лоббирования решений для спасения и выхода из финансового кризиса. Надо доносить проблематику на уровень руководства государства и активно бороться.

— Урановое производство также требует четкого видения и принятия стратегических документов на уровне государства. Мало говорить о реорганизации урановых производств, нужно помнить и о снятии шахт из эксплуатации. Отрасли необходимы стратегические документы, которые были разработаны в течение 2018-2019 годов, но не были приняты правительством. Отечественное производство урана это тоже элемент стратегии спасения и развития атомной энергетики и Энергоатома, — убежден Павел Нагорный, член правления Украинской Энергетической Ассоциации.

Директор ООО Энерго Сбыт Транс Валерий Ноздрин считает, что Энергоатом является одним из крупнейших ключевых игроков на рынке электрической энергии. Поэтому все, что происходит с Энергоатомом влияет на рынок. Следует отойти от механизма товарного ПСО и перейти к механизму финансового ПСО — это создаст равные условия на рынке для всех участников.

— Если государство и дальше будет самоустраняться от решения проблем энергетического рынка — никакая стратегия не поможет. Если мы готовимся стать аграрным государством — это одна стратегия, если нам важна атомная энергетика — это другая стратегия. Все решения должны иметь сбалансированный характер для всех без исключения участников рынка и государство должно принимать в этом активное участие, — подчеркнул независимый энергетический эксперт Валентин Землянский.

В свою очередь Виктор Носулько, коммерческий директор ЗАО ЭК Барвинок, отметил необходимость обеспечения функционирования прозрачного рынка электрической энергии, разработки и внесения изменений в соответствующие нормативные акты.

Подытоживая обсуждение все участники обсуждения пришли к общему мнению:

атомная энергетика является ключевой в системе энергетической безопасности и обеспечении функционирования экономики;

необходимо принятие стратегических документов по развитию атомной отрасли для определения направлений и мер по ее сохранению и развитию;

восстановление финансовой ликвидности ГП НАЭК Энергоатом является одной из ключевых задач необходимых для сохранения экономики и отрасли в условиях пандемии коронавируса;

необходимы внесения изменений в законодательство, для обеспечения справедливых механизмов участия ГП НАЭК Энергоатом на рынке электрической энергии.

От имени организатора мероприятия будет подготовлено письмо-обращение — Украинской энергетической ассоциации к правительству Украины и Министерства энергетики Украины с конкретными практическими рекомендациями по развитию атомно-промышленного комплекса и преодоления кризисных явлений в отрасли.

Напомним, ранее мы писали, что производство атомной энергии в Украине упало до исторического минимума.