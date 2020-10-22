Енергоатом та Українська Енергетична Асоціація обговорили стратегічне бачення розвитку атомної енергетики

22 жовтня 2020 року за ініціативи Української енергетичної асоціації відбувся круглий стіл в приміщення Creative State of Arsenal на тему: Ключові напрямки розвитку атомно-промислового комплексу.

Для обговорення зібралися керівництво Української енергетичної асоціації, голова Державної інспекції ядерного регулювання Г. Плачков, т.в.о. президент ДП НАЕК Енергоатом П. Котін, представники наукових установ, експерти та аналітики.

Одним з головних чинників забезпечення енергетичної безпеки держави є збалансована робота вітчизняного атомно-промислового комплексу, оскільки ДП НАЕК Енергоатом виробляє понад 50% електроенергії країни та забезпечує стратегічні сектори економіки країни дешевою та екологічною енергією.

Зараз важливо подолати всі негативні явища, які сталися останнім часом з Енергоатомом.

Питання, які розглядалися:

аналіз стану роботи атомно-промислового комплексу України в умовах нового ринку електричної енергії, ключові проблеми та перспективи розвитку; головні напрямки розвитку ДП НАЕК Енергоатом, перспективні плани та реалізація інвестиційних проектів; необхідність внесення законодавчих змін, їх реалізація та моделювання розвитку ситуації.

Модератором заходу став представник Українського центру економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова Максим Білявський.

Відкриваючи круглий стіл він означив два головних завдання діалогу: перше – конкретний план дій щодо відновлення фінансової ліквідності атомної енергетики, друге – створення умов росту національної економіки за рахунок ядерної галузі, тому що вона має великий потенціал.

– Енергетична безпека України – це те, чого насамперед стосується тематика нашого круглого столу, це один з пріоритетів у роботі Української енергетичної асоціації. Атомно-промисловий комплекс та ядерна енергетика є найвагомішими складовими енергетичної, економічної та екологічної безпеки нашої держави. Ми маємо використовувати вітчизняний потенціал в енергетиці і асоціація покликана забезпечити результативний діалог бізнесу й влади, – підкреслив виконавчий директор УЕА Олексій Шульга.

Костянтин Ущаповський, член правління УЕА вважає, що ядерна енергетика є невід’ємною та важливою складовою сучасної економіки України.

– Для ДП НАЕК Енергоатом сьогодні важливо визначити основні тактичні й стратегічні рішення. Ми не маємо повноцінного бачення розвитку галузі на державному рівні. Передусім слід визначити відновлення фінансового стану компанії та пришвидшення забезпечення синхронізації з ENTSO-Е та виходу на нові ринки. Енергоатом має бути успішним та сильним гравцем для ефективної роботи українського ринку електроенергії, – сказав Костянтин Ущаповський.

Голова Державної Інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков у свою чергу підкреслив, що Енергоатом є важливою частиною енергетичної системи України.

Безпосередній зв’язок з виконанням безпекових зобов’язань має фінансово-економічне становище підприємства. Безпека роботи АЕС для технічного регулятора, яким є Держатомрегулювання є найважливішим, особливо зараз в умовах короновірусу. Всі фактори, що впливають на стабільну роботу компанії мають забезпечувати безперебійну та безаварійну роботу.

– Ситуація з пандемією також повпливала на фінансову ліквідність компанії, яка працює та виконує завдання, необхідні для стабільного енергозабезпечення країни. 23 млрд грн заборгованості та наразі ми працюємо в цих умовах. Проте ми є соціально відповідальною компанію та виконуємо вимоги з покладених спеціальних обов’язків та стабільно забезпечуємо населення дешевою електроенергією, – наголосив Петро Котін, т.в.о. президента ДП НАЕК Енергоатом.

Програма розвитку атомної генерації стане частиною комплексної програми розвитку економіки. Як результат спільної роботи, у вересні був виданий відповідний указ президента №406/2020, що стосується атомної енергетики України.

– Зараз ми працюємо з урядом над його виконанням, що дасть можливість стабілізувати фінансово-економічну ситуацію на підприємстві. Ми впевнені, що атомна енергетика може стати точкою росту для економіки всієї країни, – сказав Петро Котін.

Тільки для заміщення блоків, які будуть вибувати, у період з 2030 по 2050 рік потрібно ввести в експлуатацію близько 11 ГВт нових генеруючих потужностей АЕС.

Заходи з їх спорудження слід розпочинати з 2021 року. Вже зараз треба приділяти велику увагу розвитку й побудові нових блоків атомних станцій.

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Кожен ГВт на етапі життєвого циклу – від початку будівництва енергоблока до виведення його з експлуатації – створює щонайменше 50 тис. робочих місць. Будівництво двох нових блоків на ХАЕС – це близько 100 тис. нових робочих місць.

70% локалізації виробництва, залучення промисловості як мінімум 10 регіонів держави, додатковий дохід в 9,8 млрд на рік, 14 млрд кВт-г додаткового виробництва електроенергії.

Атомна генерація найдешевша у виробництві. Вона екологічна, стабільна та не спричиняє вуглецеві викиди.

– Ми маємо максимально використовувати наявні ресурси та можливості. Це і реконструкція схем електричних з’єднань Хмельницької АЕС для створення умов інтеграції об’єднаної енергетичної системи України до європейської енергосистеми ENTSO-E, спорудження дата-центрів, заводів з виробництва водню та інших об’єктів у місцях розташування АЕС. Ми впевнені, що підтримка атомної галузі може мати значний позитивний мультиплікативний ефект для розвитку всієї економіки, – підсумував Петро Котін.

Дмитро Марунич, член правління УЕА вважає, що останні події пов’язані з Енергоатомом не дають розуміння ситуації. Державі потрібно схвалювати більш дієві рішення й не допускати, щоб у документи й стратегію вносили завідомо для всіх професіоналів згубні рішення.

– Для сталого розвитку важливий відкритий ліберальний ринок, який ми відкрили, а от політичної волі змінити підхід щодо навантаження по соціальному захисту населення за рахунок Енергоатому ми так й не змінили. Енергоатому потрібні амбіції бути прибутковими, успішними й агресивними на ринку сучасної енергетики. Відстоювати свої інтереси на всіх рівнях. І питання корпоратизації підприємства є одним з можливих заходів для зміни підходів в його роботі, – сказав Олександр Суходоля, експерт, начальник відділу Національного інституту стратегічних досліджень.

Експерт центру О. Разумкова Володимир Омельченко підтвердив, що становим хребтом енергетики для України протягом ще кількох десятків років буде ядерна енергетика.

Велика заборгованість Енергоатому – це ризик для безпеки держави. Компанія має значно посилити свою роботу в частині лобіювання рішень для порятунку й виходу з фінансової кризи. Треба доносити проблематику на рівень керівництва держави й активно боротися.

– Уранове виробництво також потребує чіткого бачення та ухвалення стратегічних документів на рівні держави. Мало говорити про реорганізацію уранових виробництв, потрібно пам’ятати й про зняття шахт з експлуатації. Галузі необхідні стратегічні документи, які були розроблені протягом 2018-2019 років, але не були ухвалені урядом. Вітчизняне виробництво урану це теж елемент стратегії порятунку й розвитку атомної енергетики й Енергоатому, – висловив думку Павло Нагорний, член правління Української Енергетичної Асоціації .

Директор ТОВ Енерго Збут Транс Валерій Ноздрін вважає, що Енергоатом є одним з найбільших ключових гравців на ринку електричної енергії. Тому все, що відбувається з Енергоатомом має вплив на ринок. Слід відійти від механізму товарного ПСО та перейти до механізму фінансового ПСО – це створить рівні умови на ринку для всіх учасників.

– Якщо держава й далі буде самоусуватися від вирішення проблем енергетичного ринку – ніяка стратегія не допоможе. Якщо ми готуємося стати аграрною державою – це одна стратегія, якщо нам важлива атомна енергетика – це інша стратегія. Всі рішення повинні мати збалансований характер для всіх без винятку учасників ринку та держава має брати в цьому активну участь, – підкреслив незалежний енергетичний експерт Валентин Землянський.

У свою чергу Віктор Носулько, комерційний директор ПрАТ ЕК Барвінок, наголосив на необхідності забезпечення функціонування прозорого ринку електричної енергії, розробки та внесення змін до відповідних нормативних актів.

Підсумовуючи обговорення всі учасники обговорення дійшли спільної думки:

атомна енергетика є ключовою в системі енергетичної безпеки та забезпеченні функціонування економіки;

необхідне ухвалення стратегічних документів щодо розвитку атомної галузі для визначення напрямів та заходів для її збереження та розвитку;

відновлення фінансової ліквідності ДП НАЕК Енергоатом є одним з ключових завдань необхідних для збереження економіки та галузі в умовах пандемії коронавірусу;

необхідне внесення змін у законодавство, для забезпечення справедливих механізмів участі ДП НАЕК Енергоатом на ринку електричної енергії.

Від імені організатора заходу буде підготовлене лист-звернення – Української енергетичної асоціації до Уряду України та Міністерства енергетики України з конкретними практичними рекомендаціями щодо розвитку атомно-промислового комплексу та подолання кризових явищ в галузі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що виробництво атомної енергії в Україні впало до історичного мінімуму.