Государство в полном объеме профинансирует изготовление украинской вакцины от Covid-19, для этого понадобится около 100-150 млн гривен.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Во вторник мы вместе с учеными-учеными презентовали президенту нашу работу, которая длилась 6 месяцев, по разработке, прохождению доклинической фазы вакцины против Covid-19. Доклиническая фаза пройдена, в ее рамках было выяснено, что этот кандидат на вакцину имеет достаточно хорошие перспективы, происходит нейтрализация вируса, — сказал Степанов.

По его словам, эту разработку осуществлял американский консорциум компаний DiaPrep вместе с украинскими учеными.

— В связи с тем, что мы завершили доклиническую фазу, сейчас надо начинать клиническую фазу — при полной поддержке государства с точки зрения финансирования всех этих процессов. Это еще достаточно длительный срок, чтобы закончить все испытания, потому что мы говорим о серьезном иммунобиологическом лекарственном средство, — рассказал министр.

Он уточнил, что на изготовление вакцины понадобится около 100-150 млн гривен.

В свою очередь один из разработчиков — президент компании DiaPrep System Incorporated Михаил Фаворов отметил, что Украина может получить готовую вакцину через девять месяцев или год.

— Это длительный процесс, он включает три фазы проверки, много сложных процессов, но уже ясно, что со временем мы сможем получить препарат, который будет защищать от Covid-19. Мы можем получить вакцину через девять месяцев – год, — сказал он.

Украинская вакцина

20 октября президент Владимиру Зеленскому представили результаты доклинической фазы исследования украинского кандидата в вакцины против Covid-19.

Эти исследования длилось шесть месяцев и включают наличие нейтрализации вируса Covid-19 в культуре инфицированных клеток человека. Этот кандидат оригинальной украинской вакцины создается на основе уникального подхода.

Один из разработчиков — международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов — заявил, что нынешняя разработка разрешает предположить, что будущий препарат поможет бороться и с новыми видами коронавирусных инфекций, которые постоянно мутируют.