Держава у повному обсязі профінансує виготовлення української вакцини від Covid-19, для цього знадобиться близько 100-150 млн гривень.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– У вівторок ми разом з вченими-науковцями презентували президенту нашу роботу, яка тривала 6 місяців, щодо розробки, проходження доклінічної фази вакцини проти Covid-19. Доклінічна фаза пройдена, в її рамках було з’ясовано, що цей кандидат на вакцину має достатньо гарні перспективи, відбувається нейтралізація вірусу, – сказав Степанов.

За його словами, цю розробку здійснював американський консорціум компаній DiaPrep разом з українськими вченими.

– У зв’язку з тим, що ми завершили доклінічну фазу, зараз треба розпочинати клінічну фазу – за повної підтримки держави з точки зору фінансування всіх цих процесів. Це ще достатньо тривалий термін, щоб закінчити всі випробування, тому що ми говоримо про серйозний імунобіологічний лікарський засіб, – розповів міністр.

Він уточнив, що на виготовлення вакцини знадобиться близько 100-150 млн гривень.

У свою чергу один з розробників – президент компанії DiaPrep System Incorporated Михайло Фаворов зазначив, що Україна може отримати готову вакцину через дев’ять місяців або рік.

– Це тривалий процес, він включає три фази перевірки, багато складних процесів, але вже ясно, що з часом ми зможемо отримати препарат, який буде захищати від Covid-19. Ми можемо отримати вакцину через дев’ять місяців – рік, – сказав він.

Українська вакцина

20 жовтня президенту Володимиру Зеленському представили результати доклінічної фази дослідження українського кандидата у вакцини проти Covid-19.

Ці дослідження тривали шість місяців і включають наявність нейтралізації вірусу Covid-19 у культурі інфікованих клітин людини. Цей кандидат оригінальної української вакцини створюється на основі унікального підходу.

Один з розробників – міжнародний експерт у галузі охорони здоров’я та епідеміології, доктор медичних наук Михайло Фаворов – заявив, що нинішня розробка дає змогу припустити, що майбутній препарат допоможе боротися і з новими видами коронавірусних інфекцій, які постійно мутують.