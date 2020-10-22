Держава у повному обсязі профінансує виготовлення української вакцини від Covid-19, для цього знадобиться близько 100-150 млн гривень.
Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
– У вівторок ми разом з вченими-науковцями презентували президенту нашу роботу, яка тривала 6 місяців, щодо розробки, проходження доклінічної фази вакцини проти Covid-19.
Доклінічна фаза пройдена, в її рамках було з’ясовано, що цей кандидат на вакцину має достатньо гарні перспективи, відбувається нейтралізація вірусу, – сказав Степанов.
За його словами, цю розробку здійснював американський консорціум компаній DiaPrep разом з українськими вченими.
– У зв’язку з тим, що ми завершили доклінічну фазу, зараз треба розпочинати клінічну фазу – за повної підтримки держави з точки зору фінансування всіх цих процесів.
Це ще достатньо тривалий термін, щоб закінчити всі випробування, тому що ми говоримо про серйозний імунобіологічний лікарський засіб, – розповів міністр.
Він уточнив, що на виготовлення вакцини знадобиться близько 100-150 млн гривень.Читайте: Українську вакцину проти Covid-19 випробовуватимуть на людях через три місяці МОЗ спростувало переговори з РФ щодо закупівлі вакцини проти Covid-19 Чи може Україна розробити власну вакцину від коронавірусу
У свою чергу один з розробників – президент компанії DiaPrep System Incorporated Михайло Фаворов зазначив, що Україна може отримати готову вакцину через дев’ять місяців або рік.
– Це тривалий процес, він включає три фази перевірки, багато складних процесів, але вже ясно, що з часом ми зможемо отримати препарат, який буде захищати від Covid-19. Ми можемо отримати вакцину через дев’ять місяців – рік, – сказав він.
Українська вакцина
20 жовтня президенту Володимиру Зеленському представили результати доклінічної фази дослідження українського кандидата у вакцини проти Covid-19.
Ці дослідження тривали шість місяців і включають наявність нейтралізації вірусу Covid-19 у культурі інфікованих клітин людини. Цей кандидат оригінальної української вакцини створюється на основі унікального підходу.
Один з розробників – міжнародний експерт у галузі охорони здоров’я та епідеміології, доктор медичних наук Михайло Фаворов – заявив, що нинішня розробка дає змогу припустити, що майбутній препарат допоможе боротися і з новими видами коронавірусних інфекцій, які постійно мутують.