ICU запустила первую в Украине онлайн-платформу для торговли ОВГЗ в реальном времени

Финансовая группа ICU запустила платформу ICU Trade, которая позволяет инвесторам покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) онлайн с мгновенными гарантированными расчетами.

Платформа существенно упрощает процесс инвестирования в ОВГЗ и состоит из двух основных элементов: информационного сайта online.icu и торговой системы ICU Trade.

— Больше нет необходимости тратить много времени на поиск в интернете информации об ОВГЗ, все необходимое собрано в одном месте – на сайте online.icu, который также является входом в нашу торговую систему. Мы обеспечиваем пользователям системы прямой доступ к онлайн-котировкам. Инвесторы видят реальные рыночные ставки ОВГЗ и могут купить или продать выбранные бумаги в несколько кликов, — рассказала Евгения Грищенко, руководительница отдела брокерского обслуживания клиентов группы ICU.

В компании отмечают, что система интуитивно понятная и простая в использовании, но вместе с тем обеспечивает широкий спектр возможностей, в частности:

просматривать детальную информацию по интересующей ценной бумаге;

покупать и продавать ОВГЗ;

следить за своим инвестиционным счетом онлайн в режиме 24/7;

получать индивидуальные предложения по ОВГЗ;

контролировать движение средств и остатки на счете;

выводить средства на свой банковский счет.

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— Преимущества нашей системы – проведение торговых операции всего за несколько секунд и возможность в любой момент как купить или продать ценные бумаги, а также в один клик вывести средства на свой банковский счет. Мы предлагаем бесплатное обслуживание счета в ценных бумагах и одни из самых низких комиссий на рынке. После первичной регистрации у брокера, все операции по купле/продаже ОВГЗ в ICU Trade можно проводить с помощью электронной подписи с использованием SMS, — подчеркнула Евгения Грищенко.

Сайт online.icu и торговая система полностью оптимизированы под работу на мобильных устройствах. ICU Trade является единственной платформой для покупки ОВГЗ, адаптированной под браузеры смартфонов и планшетов. ICU планирует запуск мобильных приложений для iOS и Android, которые еще больше повысят удобство инвестирования.

В компании также обещают постоянно совершенствовать торговую систему, дополняя функционал новыми удобными сервисами для инвесторов.

Ранее мы писали, что компания ICU пятый год подряд признана лучшим инвестиционным партнером страховых компаний.