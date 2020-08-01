Global Banking&Finance Awards 2020: ICU признана лучшим брокером и компанией по управлению активами в Украине

Финансовая группа ICU получила престижные международные премии Global Banking&Finance Awards 2020 сразу в трех номинациях: Лучший брокер, Лучшая компания по управлению активами и Компания с лучшей корпоративной социальной ответственностью в Украине.

Премия учреждена в 2011 году известным международным бизнес-изданием Global Banking&Finance Review.

Издание анализирует работу ведущих финансовых компаний более чем в 150 странах Западной, Центральной и Восточной Европы, Северной и Южной Америки, Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и выбирает из них лучших по критериям финансовых достижений, уровня сервиса, долгосрочной стратегии, инновационности и вдохновляющего влияния на общество.

— Уже более 10 лет мы занимаем лидирующие позиции на рынке торговли ценными бумагами и управления активами, сохраняя и приумножая средства клиентов даже во времена нескольких кризисов, через которые прошла наша страна за этот период. Поэтому нам особенно приятно, что результаты работы ICU отмечают не только в Украине, где нас давно и хорошо знают, но они заметны и на международном уровне, — отметил учредитель ICU Константин Стеценко.

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Как брокер, ICU – бессменный лидер по объему и количеству биржевых сделок с ОВГЗ в Украине.

На первых местах группа закрепилась и в управлении активами: активы инвестиционных и пенсионных фондов под руководством ICU в Украине превышают $70 млн, по доходности фонды также занимают первое место на рынке, а общий объем активов в управлении группы – более $500 млн.

— Не менее важной наградой для нас стало признание благотворительных проектов группы. В этом плане мы концентрируемся на экономическом образовании молодежи, много лет финансируя работу Киевской школы экономики, CFA проекты, Центр усовершенствования экономической журналистики. И вторым направлением КСО мы выбрали для себя вопрос здоровья нации, помогая маленьким воспитанникам БФ Таблеточки в борьбе с раком, а также украинским больницам — в борьбе с коронавирусом, — рассказал Константин Стеценко.

Ознакомиться с полными результатами Global Banking&Finance Awards 2020 можно на сайте издания по ссылке.

Финансовая группа ICU основана в 2006 году выходцами из украинского подразделения голландского ING Bank. Она специализируется на предоставлении брокерских и инвестиционно-банковских услуг, управлении активами и венчурном финансировании. Соучредители ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

В марте этого года стало известно, что группа ICU сохранила лидерство на рынке управления активами по итогам 2019 года.