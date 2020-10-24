Местные выборы 2020: в Кропивницком разоблачили преступную группировку, покупавшую голоса людей

В день тишины, накануне местных выборов 2020, правоохранители разоблачили группу лиц, которые занимались подкупом избирателей в Кропивницком.

Они покупали один голос за 500 грн.

Полиция задержала одного из участников во время передачи 1,8 тыс. грн, которые были задатком. Двум лицам уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления.

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Сейчас проводится расследование по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Украины. Если вину мужчин докажут, им грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет.











В день тишины покупали голоса: в Кропивницком разоблачили преступную группировку / 3 фотографии

Подкуп избирателей в Борисполе

24 октября за подкуп избирателей задержали 27-летнего мужчину в Борисполе.

В городе также голоса избирателей покупали за 500 грн.

У фигуранта дела провели обыски, ему грозит лишение свободы.