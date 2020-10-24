PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В день тишины покупали голоса: в Кропивницком разоблачили преступную группировку

В день тишины, накануне местных выборов 2020, правоохранители разоблачили группу лиц, которые занимались подкупом избирателей в Кропивницком.

Они покупали один голос за 500 грн.

Полиция задержала одного из участников во время передачи 1,8 тыс. грн, которые были задатком. Двум лицам уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления.

Читайте: Местные выборы 2020 — новости

Сейчас проводится расследование по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Украины. Если вину мужчин докажут, им грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

  • Местные выборы 2020: в Кропивницком разоблачили преступную группировку, покупавшую голоса людей
  • Местные выборы 2020: в Кропивницком разоблачили преступную группировку, покупавшую голоса людей
  • Местные выборы 2020: в Кропивницком разоблачили преступную группировку, покупавшую голоса людей
  • Местные выборы 2020: в Кропивницком разоблачили преступную группировку, покупавшую голоса людей
  • Местные выборы 2020: в Кропивницком разоблачили преступную группировку, покупавшую голоса людей
  • Местные выборы 2020: в Кропивницком разоблачили преступную группировку, покупавшую голоса людей
В день тишины покупали голоса: в Кропивницком разоблачили преступную группировку / 3 фотографии

Подкуп избирателей в Борисполе

24 октября за подкуп избирателей задержали 27-летнего мужчину в Борисполе.

В городе также голоса избирателей покупали за 500 грн.

У фигуранта дела провели обыски, ему грозит лишение свободы.

Источник: МВД

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка