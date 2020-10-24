500 грн за голос — в Борисполе разоблачили схему подкупа избирателей

В Борисполе 27-летний мужчина занимался подкупом избирателей.

Вместе с сообщниками он получал личные данные горожан. Последние должны были проголосовать за определенного кандидата на местных выборах, которые состоятся 25 октября.

Злоумышленники обещали за это денежное вознаграждение в размере 500 грн.

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В доме и автомобиле подозреваемого провели обыски. Полиция изъяла наличные, рекламные материалы политической партии и заметки со списками людей, которые согласились продать свой голос.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя) Уголовного кодекса Украины.

Фигуранту дела грозит от пяти до семи лет за решеткой.

Подкуп избирателей в Киеве

Столичная полиция разоблачила группу злоумышленников, которые занимались подкупом киевлян. За поддержку определенного кандидата на местных выборах они предлагали 1 тыс. грн.

Однако желающим отдавали только половину суммы, а около 500 лицам обещали заплатить после выборов.