Опрос, проводимый вне избирательного участка, не нарушает закон, поскольку он анонимный, то есть не раскрывает персональные данные.
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
— Кроме того, граждане по желанию могут принимать или не принимать участие в опросах. Это не обязательно, — подчеркнул он.
Поэтому, по его словам, такие опросы, в частности и инициированный президентом, не имеет агитационного характера.
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— Опросы и проведения экзит-полов после голосований — это распространенная практика на протяжении всей истории выборов в Украине, — заверил Аваков.
В МВД также напомнили порядок проведения такого опроса — волонтеры должны работать вне участка, ни за кого не агитировать и опрашивать граждан только после голосования.
Опрос не имеет юридических последствий
Всенародный опрос населения — 5 вопросов от президента Владимира Зеленского, который проведут во время местных выборов 2020, не будет иметь никаких юридических последствий, сообщил сам украинский лидер.
Результаты анкетирования глава государства намерен обсудить с депутатами Верховной Рады.