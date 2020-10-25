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Факти / Україна

Опитування після голосування на виборах не порушує закон – Аваков

Опитування, що проводиться поза виборчою дільницею, не порушує закон, оскільки воно анонімне, тобто не розкриває персональні дані.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

– Крім того, громадяни за бажанням можуть брати чи не брати участь у опитуваннях. Це не є обов’язковим, – наголосив він.

Тому, за його словами, такі опитування, зокрема й ініційоване президентом, не має агітаційного характеру.

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– Опитування та проведення екзит-полів після голосувань – це поширена практика протягом всієї історії виборів в Україні, – запевнив Аваков.

В МВС також нагадали порядок проведення такого опитування – волонтери мають працювати поза дільницею, ні за кого не агітувати і опитувати громадян лише після голосування.

Опитування не має юридичних наслідків

Всенародне опитування населення – 5 питань від президента Володимира Зеленського, яке проведуть під час місцевих виборів 2020, не матиме жодних юридичних наслідків, повідомив сам український лідер.

Результати анкетування глава держави має намір обговорити з депутатами Верховної Ради.

Джерело: МВС

Фото: УНІАН

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