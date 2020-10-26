Местные выборы 2020 проходили во время пандемии коронавируса, из-за чего мы увидели самую низкую явку за годы независимости.

Слуга народа значительно потеряла рейтинг на местах, а УДАР смог снова закрепиться в лидерах столицы после периода неактивности.

В Киеве с огромным отрывом Виталий Кличко выходит во второй тур выборов мэра, а его соперником должен стать Александр Попов, который уже когда-то возглавлял Киев.

Но можно ли говорить о том, что все определено и сюрпризов больше не будет?

Сюрпризы на выборах

Для многих людей самым большим сюрпризом по результатам экзитпола в Киеве стало второе место Александра Попова, который занимал должность городского главы в течение 2010-2013 годов.

Это сюрприз не только в том, что кандидат от пророссийской партии потенциально выходит во второй тур, но и потому, что у него была очень слабая избирательная кампания.

В комментарии Фактам ICTV политолог Александр Антонюк заявил, что выход Попова во второй тур также стал для него самым большим сюрпризом.

— При тихой кампании, отсутствии в медийном пространстве, а исключительно на наружной рекламе, результат действительно впечатляет. Не впечатляет количество людей, которые проголосовали, и во втором туре может быть сокрушительное поражение, но его не смогли победить другие кандидаты, которые были более активными, — говорит Антонюк.

Причиной этому видят и борьбу политических сил, которые просто не обращали внимания на электорат, который настроен несколько пророссийски.

Фактически на эту аудиторию работали только и соответствующие партии, за счет чего удалось ее сплотить.

— Как это ни парадоксально, но борьба различных постмайданных политических сил между собой объективно сработала в пользу кандидата от ОПЗЖ. Его электорат оказался наиболее консолидированным. К тому же он набрал больше, чем его партия, — написал в Facebook политолог Владимир Фесенко.

Не нужно забывать и о выборах в Киевский городской Совет, где замечательный результат показала, например, Европейская солидарность.

По мнению политического эксперта Александра Мусиенко, это также стало определенным сюрпризом.

— Приятно удивили результаты Европейской солидарности. Они, если верить экзитполам, имеют довольно неплохой результат. Также неплохие показатели и у партии Голос. А для Слуги народа в Киеве фиаско. Еще чуть более года назад во время выборов в парламент они получили все округа по мажоритарке, а местные выборы демонстрируют полный провал, — говорит Мусиенко.

Кроме того, мы видим, что запрос на новые лица в Украине никуда не исчез, но его акценты сильно сместились. Если раньше самые большие надежды были на Слугу народа, то сейчас все больше избирателей обращают внимание на Голос.

И хотя это смещение происходит довольно медленно, результаты экзитпола в Киеве должны стать позитивным сигналом для партии, ведь она не потеряла доверие избирателей.

По мнению Антонюка, самый большой крах потерпел Пальчевский и его партия, ведь он достаточно много ресурсов вливал в свою предвыборную кампанию.

Борьба за кресло главы

Самая большая интрига в Киеве до сих пор вокруг второго тура выборов городского главы. Кандидаты, которые оказались на втором, третьем и четвертом местах имеют шансы попасть в борьбу за место городского главы, ведь результаты показывают отрыв, менее чем в 1%.

Поскольку погрешность экзитполов всегда составляет 1-2%, то шансы стать оппонентом Кличко остаются у:

Сергея Притулы;

Ирины Верещук;

Алексея Кучеренко;

Александра Попова.

По мнению Мусиенко, теоретически любой из указанных кандидатов может попасть во второй тур, однако надеяться на победу им не стоит.

— В любом случае, если даже Верещук, например, выйдет во второй тур, это было бы определенным облегчением. Однако разрыв никуда не исчезнет. Правящая партия в парламенте не получила поддержки киевлян на ведение своей политики в столице так же, как и их кандидат. Даже если Верещук выйдет во второй тур, трудно представить, что она победит, — говорит политический эксперт.

Кроме того, экзитпол, обнародованный партией УДАР, показывает, что до второго тура дело может не дойти вовсе. Согласно его результатам, за Кличко проголосовали более 50% избирателей.

Особенно легкой победа для действующего главы столицы должна стать, если во второй тур все же попадет Попов.

— Хотя на выборах мэра Киева будет второй тур, но Виталия Кличко уже почти можно поздравить с победой. Если, как говорят данные разных экзитполов, во второй тур выходит Александр Попов, то победа Виталию гарантирована, — пишет Фесенко.

В целом, не стоит ожидать чего-то невероятного от кандидата на втором месте, ведь разрыв составит около 40%, что почти невозможно покрыть, даже если мобилизовать электорат.

Влияние пандемии

По данным ЦИК, явка на местных выборах 2020 составила 36,88%, в Киеве — 34,42%.

В течение последних 10 лет явка на местных выборах была низкой и этот раз не стал исключением. Наоборот, мы видим самую низкую активность избирателей.

Конечно, логично связывать подобное с пандемией коронавируса, из-за которой многим кажется, что лучше остаться дома, чем проголосовать и подвергнуть опасности себя и своих близких.

Антонюк же считает, что подобный аргумент не стоит учитывать, говоря о явке на местных выборах этого года. Ведь даже несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию люди ходят в ТРЦ, кафе, рестораны, где даже больший риск подхватить Covid-19.

— Поскольку в подобных заведениях уменьшения потоков людей не происходило, то мы говорим, что основная причина низкой явки это точно не пандемия. Она, конечно, уменьшила ее примерно на 3%, но точно не стала кардинальной, — рассказывает политолог.

Но нельзя пренебрегать тем фактом, что при большем количестве избирателей мы могли бы увидеть совсем другой результат на местных выборах.

Слуга народа пыталась “заманить” своих избирателей на выборы еще и референдумом от президента, который проводили примерно на половине избирательных участков в Украине. Однако с небольшим успехом.

— На эту явку, кроме пандемии, повлияла и новая избирательная система. Многие люди не понимали, как правильно проголосовать: где их партия, где их кандидат. И еще один момент: власть не смогла мобилизовать своих сторонников. Представители призвали прийти на выборы рекламой и опросом, который должен был стимулировать сторонников президента явиться на избирательный участок. Однако мобилизовать избирателей Слуг народа не удалось, что свидетельствует об определенном разочаровании в обществе, — высказывает мнение Мусиенко.

Не обошлось и без проблем в избирательных кампаниях. Непосредственных встреч с гражданами было довольно мало, даже если говорить о кандидатах на должность городских глав.

А коммуникация партий с избирателями была и того меньше, что также негативно влияло на желание людей приходить на избирательные участки.

Децентрализация дала возможность местным властям решать гораздо больше вопросов без вмешательства центральных органов. Вместе с этим должна вырасти и ответственность избирателей.

С одной стороны мы должны серьезнее относиться к местным выборам, с другой — кандидаты должны вести коммуникацию не только с помощью телевидения и интернета.

И пока мы не изменим свое отношение и хотя бы не станем приходить на выборы, нас ждут такие сюрпризы, как в Киеве.

Владислав Бомбела