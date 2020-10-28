Через погіршення епідситуації в Україні школярів і вихованців дитячих садків можуть знову відправити на дистанційне навчання. Через це батькам знову доведеться виконувати обов’язки не лише мами і тата, а й вчителів, вихователів і керівників секцій для розвитку.

Як впоратися з новими обов’язками, мотивувати дитину і створити здорову атмосферу вдома, Фактам ICTV розповіла дитячий і сімейний психолог Інна Строгова.

– Як батькам впоратися з новими ролями і не втратити розум на карантині?

– Карантин і домашнє навчання – непросте випробування для кожної родини, воно може як нагадати минулі труднощі, так і допомогти сформувати нові навички і зміцнити стосунки.

Почати потрібно з проведення домашньої наради мами і тата, без діток, для того, щоб батьки могли вирішити, що нині важливо, а що можна відкласти, зрозуміти, як жити у нових умовах, у якому темпі.

Допомогти може графік для сім’ї, розподіл справ і обов’язків. Потрібно узгодити, хто що може робити (уроки з дитиною, прогулянка з собакою, готування, завантаження прання), і записати це.

Після цього можна залучати дітей, поговорити з ними про те, що відбувається, і про новий ритм життя. Послухати їхні пропозиції, що вони готові взяти на себе, як можуть подбати про себе і близьких за допомогою простих домашніх справ.

– Який графік ви б рекомендували встановити вдома – строгий або розслабленіший?

– Чудово, якщо можна створити графік, наближений до того, що був раніше. Зберегти ритуали ранку, підготовки до уроків (підйом, душ, сніданок, підготовка робочого місця).

Важливо планувати як навчальний графік, так і перерви, вечірній відпочинок. Це можна зробити разом з дитиною: записати, намалювати графік тижня разом, придумати винагороди за виконання домашніх справ, самостійне вивчення уроків і штрафи за невиконання.

Якщо у дитини є проблеми з самоорганізацією, то знадобиться більше часу, щоб адаптуватися, а це означає, що іноді потрібно посидіти поряд, підтримати, знайти необхідні інструменти.

Розпорядок дня – це кордон, який дає відчуття безпеки, знімає тривогу. Водночас графік має допомагати і бути гнучким. Будь-які зміни важливо обговорити з дитиною, обґрунтовувати їх.

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– Як мотивувати дитину вчитися у домашніх умовах, адже буде спокуса пограти, відпочити?

– Така спокуса може бути, це нормально. Відпочинок – важливий компонент навчання, і батьки можуть допомогти його організувати, щоб він був такий же недоторканний, як і навчальний процес.

Часто на консультаціях батьки хвилюються, що їхня дитина лінується, їй нічого не потрібно, не цікаво. Водночас лінь – це сигнал про те, що дитина може не бачити сенсу у тому, що робить, або її організм перейшов до режиму енергозбереження (через нестачу сил, порушення сну, вікові кризи, гормональні перепади).

У першому випадку важливо говорити про ці сенси, у другому – можна пройти діагностику у педіатра, психолога, здати аналізи.

Важливо зрозуміти, що вдома може не бути такої продуктивності, як у школі. І це можна обговорити з дитиною.

Поліпшити продуктивність вдома можна, розділивши навчальний процес на невеликі частинки і призначити за них винагороди. Водночас потрібно визначити час для самостійної гри, розваг, коли дитина сама обирає, чим займатиметься.

– Що робити з секціями та гуртками?

– Можна зробити розбір секцій і гуртків або разом з дитиною пошукати альтернативи – онлайн або індивідуальні з педагогом.

Крім того, можна зайнятися чим-небудь разом з дитиною – спортом або малюванням.

– Як зробити так, щоб дитина не приділяля багато часу смартфону? І чи нормально це?

– Спершу потрібно зрозуміти, що вона там робить і скільки часу це займає.

Телефон виконує різні функції, іноді – спілкування або полегшення дистресу, втечі від реальності. Потрібно зрозуміти, для чого він дитині, і розібратися з цим питанням.

– Чи треба занадто нав’язуватися дитині і дуже входити у роль вчителів/вихователів/тренерів?

– Роль мами і тата – особлива, частково батьком можуть бути педагогами, тренерами, вихователями, водночас базові потреби у любові та турботі можуть бути реалізовані насамперед поруч з мамою і татом, близькими.

Час разом може бути дуже натхненним як для батьків, так і для дитини. І ви разом можете його планувати.

Потрібно запитати у дитини, у що він хоче пограти і як це робити. Важливо враховувати, що дитина може захотіти припинити гру раніше за вас, це нормально, просто їй нині може бути досить.

– Що робити, якщо у дитини виникла депресія або ж поганий настрій через постійне перебування вдома?

– Коли дитина не хоче нічим займатися, втратила інтерес до хобі, важливо зрозуміти, чому так відбувається.

Це може бути симптомами депресії або ж це просто занепад сил. Щоб розібратися, важливо звернутися до фахівця (педіатра, невролога, психолога) за діагностикою.

У такому стані дитині може знадобитися більше підтримки, ніж зазвичай, тому що, крім уроків і звичних справ, ще потрібно вчитися боротися з внутрішнім невидимим супротивником (занепадом сил, деструктивними думками).

– Як вчинити з роботою і вільним часом батьків? Як організувати їхній графік і скільки часу вони повинні приділяти собі?

– Організація робочого часу дорослого, як і дитини, повинна містити перерви для відпочинку і відновлення. Їхня частота і тривалість вже регулюється індивідуально, залежно від завдань, стомлюваності.

Також можна скласти список варіантів відпочинку, починаючи з найменших доступних щоденних справ: попити чай з м’ятою, послухати улюблену музику, погуляти в парку, почитати книгу, подивитися серіал.

Як побороти осінню депресію

Восени деякі люди можуть страждати від осінньої депресії.

На це впливає скорочення світлового дня, процеси, що відбуваються у природі. Психолог озвучив поради, як можна побороти цей стан.

Як подолати осінню депресію, читайте на Фактах ICTV.

Людмила Грубнік