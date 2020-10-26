Согласно рекомендациям Министерства образования и науки, осенние каникулы 2020 в школах начались 15 октября и должны завершиться 30 октября.

То есть, школьники должны вернуться за парты в понедельник, 2 ноября, поскольку 30 октября — это пятница.

В то же время после каникул возможен переход школ на дистанционную или смешанную форму обучения. Это будет зависеть от эпидемической ситуации.

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В Киеве осенние каникулы должны завершиться 29 октября.

А учреждения профессионально-технического и высшего образования на дистанционном обучении с 15 октября по 15 ноября.

Осенние каникулы в городах Украины

В регионах Украины осенние каникулы начались раньше обычного и в разное время.

При этом школьники должны вернуться к учебному процессу после 30 октября.