Киевстар подключил к сети 4G еще 483 населенных пункта

Мобильный оператор Киевстар увеличил покрытие сети 4G в 11 областях Украины и подключил еще 483 населенных пункта.

4G охватывает:

Хмельницкая область — села Чернеловка, Новоселица, Наркевичи;

Львовская — села Боршевичи, Добростаны, Букова;

Волынь — Торчин, Любешов, Велимче;

Винницкая — села Войтовка, Соколовка, Терешки, Гранов, Чернятин;

Запорожская – села Великая Билозерка, Новониколаевка;

Житомирская – Андрушки, Бараши;

Ивано-Франковская – Комарив, Космач и т. д.

Сегодня Киевстар охватывает более 11 тыс. населенных пунктов, где проживает почти 79% населения Украины.

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Компания сообщает, что с момента запуска 4G-связи в апреле 2018 года услугами воспользовались более 10 млн абонентов, а объем интернета увеличился с 325 до 649 петабайт.

Ранее Факты ICTV сообщали, что в метро Киева запустят 4G до конца 2020 года.

Источник: Киевстар