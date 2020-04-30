Киевстар подключил к сети 4G еще 483 населенных пункта

Мобильный оператор Киевстар увеличил покрытие сети 4G в 11 областях Украины и подключил еще 483 населенных пункта.
4G охватывает:
- Хмельницкая область — села Чернеловка, Новоселица, Наркевичи;
- Львовская — села Боршевичи, Добростаны, Букова;
- Волынь — Торчин, Любешов, Велимче;
- Винницкая — села Войтовка, Соколовка, Терешки, Гранов, Чернятин;
- Запорожская – села Великая Билозерка, Новониколаевка;
- Житомирская – Андрушки, Бараши;
- Ивано-Франковская – Комарив, Космач и т. д.
Сегодня Киевстар охватывает более 11 тыс. населенных пунктов, где проживает почти 79% населения Украины.
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Компания сообщает, что с момента запуска 4G-связи в апреле 2018 года услугами воспользовались более 10 млн абонентов, а объем интернета увеличился с 325 до 649 петабайт.
Ранее Факты ICTV сообщали, что в метро Киева запустят 4G до конца 2020 года.
Источник: Киевстар