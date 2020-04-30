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Факты / Украина / Общество

Киевстар подключил к сети 4G еще 483 населенных пункта

Мобильный оператор Киевстар увеличил покрытие сети 4G в 11 областях Украины и подключил еще 483 населенных пункта.

4G охватывает:

  • Хмельницкая область — села Чернеловка, Новоселица, Наркевичи;
  • Львовская — села Боршевичи, Добростаны, Букова;
  • Волынь — Торчин, Любешов, Велимче;
  • Винницкая — села Войтовка, Соколовка, Терешки, Гранов, Чернятин;
  • Запорожская – села Великая Билозерка, Новониколаевка;
  • Житомирская – Андрушки, Бараши;
  • Ивано-Франковская – Комарив, Космач и т. д.

Сегодня Киевстар охватывает более 11 тыс. населенных пунктов, где проживает почти 79% населения Украины.

Читайте: В метро Киева запускают 4G-интернет — первые станции

Компания сообщает, что с момента запуска 4G-связи в апреле 2018 года услугами воспользовались более 10 млн абонентов, а объем интернета увеличился с 325 до 649 петабайт.

Ранее Факты ICTV сообщали, что в метро Киева запустят 4G до конца 2020 года.

Источник: Киевстар

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