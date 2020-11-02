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Факты / Украина / Политика

Зеленский предлагает судьям КСУ уйти в отставку всем составом

Президент Украины Владимир Зеленский в студии Свободы слова на телеканале ICTV заявил, что судьи КСУ должны добровольно подать в отставку.

— Идти в отставку — это самый либеральный путь. Там были судьи, которые не участвовали в этом решении. Я считаю, что даже они должны уйти в отставку.

Проект закона Владимира Зеленского о роспуске КСУ (О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству) был подан 30 октября.

В случае принятия закона все судьи, причастные к решениям 27 октября, будут уволены, после чего начнется процесс отбора нового состава КСУ.

В то же время действующий председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий считает, что президентский законопроект о прекращении полномочий состава суда имеет признаки конституционного переворота.

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