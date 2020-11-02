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Факти / Україна / Політика

Зеленський пропонує суддям КСУ піти у відставку усім складом

Президент України Володимир Зеленський у студії Свободи слова на телеканалі ICTV заявив, що судді КСУ повинні добровільно подати у відставку.

– Йти у відставку – це найбільш ліберальний шлях. Там були судді, які не брали участь у цьому рішенні. Я вважаю, що навіть вони мають піти у відставку.

Проект закону Володимира Зеленського про розпуск КСУ (Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства) було подано 30 жовтня.

У разі ухвалення закону усіх суддів, причетних до рішень 27 жовтня, буде звільнено, після чого розпочнеться процес відбору нових суддів.

Натомість чинний голова Конституційного суду України Олександр Тупицький вважає, що президентський законопроект про припинення повноважень складу суду має ознаки конституційного перевороту.

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