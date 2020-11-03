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Факты / Украина / Политика

На выборах мэра Ровно назначен второй тур — дата и кто прошел

ТИК в Ровно установила результаты выборов городского головы. Больше всего голосов набрал кандидат от партии Ровно вместе Виктор Шакирзян (19,84%).

Однако этого недостаточно для победы в первом туре — надо более 50%, поэтому 22 ноября состоится повторное голосование.

Его вероятным соперником во втором туре станет кандидат от Европейской Солидарности Александр Третьяк, получивший поддержку 16,93% избирателей.

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Второй тур на выборах мэра

В городах с более 75 тыс. избирателей, где 25 октября ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, второй тур выборов мэров может пройти не в ноябре, а в декабре.

В ЦИК объяснили это тем, что возможного обжалование результатов.

Источник: ОПОРА

Фото: Dreamstime

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