ТВК у Рівному встановила результати виборів міського голови. Найбільше голосів набрав кандидат від партії Рівне разом Віктор Шакирзян (19,84%).

Проте цього недостатньо для перемоги у першому турі – треба більше 50%, тому 22 листопада відбудеться повторне голосування.

Його ймовірним суперником у другому турі стане кандидат від Європейської Солідарності Олександр Третяк, який отримав підримку 16,93% виборців.

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Другий тур на виборах мера

В містах з понад 75 тис. виборців, де 25 жовтня жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів, другий тур виборів мерів може відбутися не у листопаді, а в грудні.

У ЦВК пояснили, що це через можливе оскарження результатів.