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Факты / Украина

Мэр с поддержкой более 75% и 5 партий в горсовете: как прошли выборы в Чернигове

Результаты местных выборов 2020 в Чернигове обнародовала городская территориальная избирательная комиссия.

Согласно им, новым мэром города стал Владислав Атрошенко, его поддержали 77,49% избирателей.

Кроме того, стало известно, какие партии будут формировать новый состав Черниговского горсовета.

Читайте: Местные выборы 2020 — новости

В горсовет прошли пять политсил с 11 участвовавших в выборах:

  • Родной дом — 26 мандатов;
  • Слуга народа — 4 мандата;
  • Наш край — 4 мандата;
  • ОПЗЖ — 4 мандата;
  • ЕС — 4 мандата.

В общем 25 октября на участки Чернигова пришли 81 214 избирателей.

Выборы мэра Харькова

Результаты местных выборов обнародовали и в Харькове.

Там победил Геннадий Кернес, он уже в третий раз будет мэром города.

Другие новости о местных выборах 2020 читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Черниговский горсовет

Фото: Dreamstime

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