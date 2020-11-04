Результаты местных выборов 2020 в Чернигове обнародовала городская территориальная избирательная комиссия.
Согласно им, новым мэром города стал Владислав Атрошенко, его поддержали 77,49% избирателей.
Кроме того, стало известно, какие партии будут формировать новый состав Черниговского горсовета.
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В горсовет прошли пять политсил с 11 участвовавших в выборах:
- Родной дом — 26 мандатов;
- Слуга народа — 4 мандата;
- Наш край — 4 мандата;
- ОПЗЖ — 4 мандата;
- ЕС — 4 мандата.
В общем 25 октября на участки Чернигова пришли 81 214 избирателей.
Выборы мэра Харькова
Результаты местных выборов обнародовали и в Харькове.
Там победил Геннадий Кернес, он уже в третий раз будет мэром города.
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Источник: Черниговский горсовет