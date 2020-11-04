Результати місцевих виборів 2020 у Чернігові оприлюднила міська територіальна виборча комісія.
Згідно з ними, новим мером міста став Владислав Атрошенко, його підтримали 77,49% виборців.
Крім того, стало відомо, які партії формуватимуть новий склад Чернігівської міськради.
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До міськради пройшли п’ять політсил з 11, які брали участь у виборах:
- Рідний дім – 26 мандатів;
- Слуга народу – 4 мандати;
- Наш край – 4 мандати;
- ОПЗЖ – 4 мандати;
- ЄС – 4 мандати.
Загалом 25 жовтня на дільниці Чернігова прийшли 81 214 виборців.
Вибори мера Харкова
Результати місцевих виборів оприлюднили і у Харкові.
Там перемогу здобув Генадій Кернес, він уже втретє буде мером міста.
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Джерело: Чернігівська міськрада