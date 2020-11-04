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Факти / Україна

Мер з підтримкою понад 75% і 5 партій у міськраді: як пройшли вибори у Чернігові

Результати місцевих виборів 2020 у Чернігові оприлюднила міська територіальна виборча комісія.

Згідно з ними, новим мером міста став Владислав Атрошенко, його підтримали 77,49% виборців.

Крім того, стало відомо, які партії формуватимуть новий склад Чернігівської міськради.

Читайте: Місцеві вибори 2020 – новини

До міськради пройшли п’ять політсил з 11, які брали участь у виборах:

  • Рідний дім – 26 мандатів;
  • Слуга народу – 4 мандати;
  • Наш край – 4 мандати;
  • ОПЗЖ – 4 мандати;
  • ЄС – 4 мандати.

Загалом 25 жовтня на дільниці Чернігова прийшли 81 214 виборців.

Вибори мера Харкова

Результати місцевих виборів оприлюднили і у Харкові.

Там перемогу здобув Генадій Кернес, він уже втретє буде мером міста.

Більше новин про місцеві вибори 2020 читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Чернігівська міськрада

Фото: Dreamstime

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