Не время для создания национальной авиакомпании «с нуля» — Георгий Зубко

Национальная государственная авиакомпания «с нуля» может работать только при условии качественного менеджмента, достаточного финансирования и благоприятного экономического климата. При прочих равных условиях частные фирмы более эффективны, чем государственные.

Об этом заявил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности аэропорта Борисполь Георгий Зубко в своем блоге для ЦТС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о намерении создать государственную авиакомпанию, которая использовала бы в работе украинские самолеты.

В Министерстве инфраструктуры, в свою очередь, заявили, что уже разработали концепцию создания государственной авиакомпании и сейчас работают над бизнес-планом.

Георгий Зубко отмечает, что сегодня все мировые авиакомпании требуют государственной помощи. Украинские авиакомпании не исключение.

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Поэтому, возможно, государству, прежде чем принимать решение о создании «с нуля» национального перевозчика, стоит рассмотреть варианты государственно-частного партнерства или полной/частичной приватизации имеющихся.

По мнению заместителя генерального директора по коммерческой деятельности аэропорта Борисполь, формы могут быть такими: предоставление кредита госбанками под госгарантии в обмен на долю в компании, полная приватизация, как с ПриватБанком, или частичная приватизация (51% принадлежит государству).

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