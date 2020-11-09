Автомайдан посетил одно из имений председателя Конституционного суда. Имение в Василькове, расположенное сразу на нескольких земельных участках, с 2018 года принадлежит теще Александра Тупицкого. Женщина якобы продала квартиру в Донецке и перебралась в Киевскую область.

Правда, непонятно, какую такую ​​квартиру в современном оккупированном Донецке можно продать за 5 млн грн. Да и сама теща в Васильков пока не переехала.

Семье Тупицкого вообще повезло на денежных бабушек. Мать Александра Николаевича Галина обладает 4-комнатной квартирой в элитной столичной новостройке Новопечерские Липки. Хотя сама и зарегистрирована в Черкасской области.

Ориентировочная стоимость квартиры — 20 млн грн.

Имущество родственников видно в декларации, но проверить законность его получения мало реально.

У большинства судей Конституционного суда просто километровые декларации, особенно разделы, касающиеся недвижимого имущества. Настоящим земельным магнатом является судья Виктор Кривенко.

В собственности его семьи 44 участка на более 20 га. Плюс гостиницы в Карпатах и ​​развлекательные центры под Киевом.

Абсолютно бесплатно получил 2,5 га земельных угодий и Петр Филюк, который полтора десятка лет возглавлял Апелляционный суд Волынской области.

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Конституционные судьи у нас привыкли жить на широкую ногу. Одни только зарплаты они получают почти 420 тыс. грн в месяц. На каждого работают более 20 человек персонала. Поэтому в целом один судья обходится бюджету 21 млн грн в год.

Судья-докладчик по делу об электронном декларировании Игорь Слиденко два года подряд не декларировал вообще никакого жилья, даже арендованного. Зато когда получил служебную квартиру, сразу же ее приватизировал и продал.

Представитель президента в КСУ с трибуны Верховной Рады прямо обвинил судей в содействии стране-агрессору. Нардеп Вениславский не раскрывает известные ему секретные подробности, но уверяет, что украинские спецслужбы работают.

Как оказалось, судья КСУ Александр Литвинов учился в том же военном вузе, что и ГРУшник Боширов-Чепига — один из исполнителей покушения на двойного агента Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Но более опаснее, есть другие ниточки, которые связывают судей с Москвой. У Тупицкого собственность в аннексированном Крыму, а теща — живет в оккупированном Донецке. У судьи Завгородней муж гражданин России. Трое судей назначены еще во времена президента-беглеца Виктора Януковича.

Несмотря на все грехи Конституционного судей, законного способа уврлить их с должностей пока нет. Даже у назначеных Януковичем срок полномочий истекает только через два года.

Скандальное решение КСУ

27 октября судьи КСУ признали неконституционной статью об ответственности за недостоверное декларирование имущества.

В связи с этим НАПК закрыло доступ к электронным декларациям чиновников и судей.

Президент Владимир Зеленский в ответ внес в Верховную Раду законопроект №4288, в котором предложил уволить судей, которые приняли это решение. Подробнее о решении КСУ по антикоррупционному законодательству читайте на Фактах ICTV.