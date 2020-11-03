Зарплата 200 тыс. на 9 лет: все, что нужно знать о судьях КСУ

Конституционный Суд Украины — высшая судебная инстанция в стране. Его главное и единственное толковать положения основного закона. На практике это выглядит так — народные депутаты или президент в своем представлении просят суд объяснить ли какой закон или его пункт Конституции Украины.

Суд выносит свой вердикт — какой обжаловать уже невозможно. Если закон неконституционным он перестает действовать. Раз и навсегда.

Состоит КСУ из 18 судей. По шесть представителей назначает президент, парламент и съезд судей на девять лет. Сейчас три места в вакантны. Квота не заполнена двумя судьями от парламента и одним от сьезда судей.

В год на их содержание выходит более 300 млн грн. Только зарплата каждого из 18-ти — около 200 тыс. грн.

Президентская квота — двух судей подал еще президент беглый Виктор Янукович. Это нынешний глава Александр Тупицкий и Александр Косминин. Они начали работать в 2013 году.

Четырех судей предоставили при Петре Порошенко. В 2016-м начали свою работу судьи Владимир Мойсик и Виктор Колесник.

Еще двух судей, по результатам конкурса, было назначено в марте 2018 года. Это Сергей Головатый и Василий Лемак. Однако назначение по чьей квоте еще не значит, что кандидат не изменит политической позиции.

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— Опыт показывает что можно назначать по квоте одного президента а потом он может перейти из тех или иных соображений в другой политический лагерь, такое происходило во времена президентства Януковича, — говорит политолог Владимир Фесенко.

От парламента в Конституционном суде сейчас работает четыре представителя, а два места вакантны. С марта 2014-го должность судей заняли Сергей Сас и Игорь Слиденко. А с сентября 2018 года начали работу Ирина Завгородняя и Олег Первомайский.

Еще пятеро судей в ряды Конституционного суда по закону выбрал съезд судей. Одно место еще свободно. Так с 2013 года в суде начал работу Александр Литвинов. В 2016 году к работе в КСУ приступил Виктор Кривенко.

В 2017 году присоединился к судам Виктор Городовенко. И в прошлом году в КСУ от съезда судей назначили Галину Юровсккю и Петра Филюка.

По закону уволить судей можно только после окончания каденции, достижения судьями 65-летнего возраста, или по состоянию здоровья. Еще за нарушение присяги, если против судьи есть обвинительный приговор, и по собственному желанию. Тогда, решение об увольнении могут принять только судьи Конституционного суда.

Решение КСУ

27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование имущества.

Четверо судей Лемак, Колесник, Головатый и Первомайский не голосовали за декриминализацию незаконного обогащения.

28 октября Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло доступ в единый государственный реестр деклараций об имуществе, выполняя решение КСУ.

НАПК заявил, что судьи приняли это решение в своих интересах, поскольку агентство выявило признаки того, что некоторые из них сообщали недостоверную информацию.

Президент Владимир Зеленский сказал, что когда речь идет о конституционности его законопроекта о роспуске КСУ, необходимо вспомнить побег четвертого президента Украины Виктора Януковича.