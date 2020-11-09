Автомайдан навідався до одного з маєтків голови Конституційного суду. Маєток у Василькові, розташований одразу на кількох земельних ділянках, з 2018 року належить тещі Олександра Тупицького. Жінка, нібито, продала квартиру в Донецьку й перебралася на Київщину.

Щоправда, незрозуміло, яку таку квартиру в сучасному окупованому Донецьку можна продати за 5 млн грн. Та й сама теща до Василькова наразі не переїхала.

Родині Тупицьких, взагалі, пощастило на грошовитих бабусь. Мати Олександра Миколайовича Галина володіє 4-кімнатною квартирою в елітній столичній новобудові Новопечерські Липки. Хоч сама і зареєстрована в Черкаській області.

Орієнтовна вартість квартири – 20 млн грн.

Майно родичів видно в декларації, але перевірити законність його отримання мало реально.

У більшості суддів Конституційного суду просто кілометрові декларації, особливо розділи, які стосуються нерухомого майна. Справжнім земельним магнатом є суддя Віктор Кривенко.

У власності його родини 44 ділянки на понад 20 га. Плюс готелі в Карпатах і розважальні центри під Києвом.

Абсолютно безкоштовно отримав 2,5 га земельних угідь і Петро Філюк, який півтора десятки років очолював Апеляційний суд Волинської області.

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Конституційні судді у нас звикли жити на широку ногу. Лише зарплати вони отримують майже 420 тис. грн на місяць. На кожного працюють понад 20 людей персоналу. Тож загалом один суддя коштує бюджету 21 млн грн на рік.

Суддя-доповідач у справі про електронне декларування Ігор Сліденко два роки поспіль не декларував взагалі ніякого житла, навіть орендованого. Зате коли отримав службову квартиру, одразу ж її приватизував і продав.

Представник президента в КСУ з трибуни Верховної Ради прямо звинуватив суддів у сприянні країні-агресору. Нардеп Веніславський не розкриває відомі йому секретні подробиці, але запевняє, що українські спецслужби працюють.

Як виявилося, суддя КСУ Олександр Литвинов навчався у тому ж військовому виші, що й ГРУшник Боширов-Чепіга – один з виконавців замаху на подвійного агента Сергія Скрипаля в британському Солсбері.

Але небезпечнішими, є інші ниточки, які пов’язують суддів з Москвою. У Тупицького власність в анексованому Криму, а теща – живе в окупованому Донецьку. У судді Завгородньої чоловік громадянин Росії. Троє суддів призначені ще за часів президента-втікача Віктора Януковича.

Попри всі гріхи Конституційних суддів, законного способу звільнити їх з посад наразі немає. Навіть у ставлеників Януковича строк повноважень збігає лише через два роки.

Скандальне рішення КСУ

27 жовтня судді КСУ визнали неконституційною статтю про відповідальність за недостовірне декларування майна.

Через це НАЗК закрило доступ до електронних декларацій чиновників і суддів.

Президент Володимир Зеленський у відповідь вніс до Верховної Ради законопроект №4288, у якому запропонував звільнити суддів, які ухвалили це рішення. Детальніше про рішення КСУ щодо антикорупційного законодавства читайте на Фактах ICTV.