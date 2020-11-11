Ситуация в районе проведения Операции объединенных сил остается контролируемой, однако за сутки 10 ноября зафиксированы два обстрела, а 11 ноября — еще один.

Вчера оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня в районе Водяного, открыв огонь из стрелкового оружия и миномета калибра 82 миллиметра.

А с начала суток 11 ноября неподалеку Каменки боевики применили стрелковое оружие и крупнокалиберный пулемет. В результате обстрела ранен один военнослужащий ВСУ.

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Бойца госпитализировали, его состояние здоровья сейчас удовлетворительное.

Украинский План действий по Донбассу

На заседании ТКГ 10 ноября стороны договорились взять за основу План действий по Донбассу, предложенный Украиной.

Правда, из-за демарша представителей РФ не удалось обсудить два других важных вопроса — обмен пленными и поиск без вести пропавших.