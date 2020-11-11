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Факты / Украина

Стреляли из пулемета: в районе Каменки на Донбассе ранен военный

Ситуация в районе проведения Операции объединенных сил остается контролируемой, однако за сутки 10 ноября зафиксированы два обстрела, а 11 ноября — еще один.

Вчера оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня в районе Водяного, открыв огонь из стрелкового оружия и миномета калибра 82 миллиметра.

А с начала суток 11 ноября неподалеку Каменки боевики применили стрелковое оружие и крупнокалиберный пулемет. В результате обстрела ранен один военнослужащий ВСУ.

ЧитайтеВидеоконференция советников нормандской четверки состоится 13 ноября — Зеленский

Бойца госпитализировали, его состояние здоровья сейчас удовлетворительное.

Украинский План действий по Донбассу

На заседании ТКГ 10 ноября стороны договорились взять за основу План действий по Донбассу, предложенный Украиной.

Правда, из-за демарша представителей РФ не удалось обсудить два других важных вопроса — обмен пленными и поиск без вести пропавших.

Источник: Штаб ООС

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