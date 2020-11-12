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Факты / Украина
Людмила Грубнік |

Пребывание Зеленского в Феофании — как работает больница

Больница Феофания, где сейчас находится больной коронавирусом Владимир Зеленский, работает в штатном режиме.

В учреждении нет большого количества охранников главы страны, которые, по распространенной информации некоторых СМИ, мешают его работе.

— Общие охранные меры осуществляются в соответствии с потребностями и в рамках исключительно действующего законодательства, — говорится в заявлении Управления государственной охраны Украины.

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В то же время в больнице действительно есть ограничения по доступу к некоторым корпусам. Это связано не с пребыванием там президента, а с тем, что в них лечатся больные коронавирусом.

Лечение Зеленского в Феофании

Владимир Зеленский, у которого 9 ноября диагностировали коронавирус, находится в больнице Феофания.

Для него организовали специальные условия, чтобы он мог продолжать выполнять свои обязанности.

Подробнее о лечении Зеленского в Феофании читайте на Фактах ICTV.

Источник: Управление государственной охраны Украины

Фото: Офис президента

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