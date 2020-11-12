Лікарня Феофанія, де нині перебуває хворий на коронавірус Володимир Зеленський, працює у штатному режимі.

У закладі немає великої кількості охоронців глави країни, які, за розповсюдженою інформацією деяких ЗМІ, заважають його роботі.

– Загальні охороні заходи здійснюються відповідно до потреб та у межах винятково чинного законодавства, – йдеться у заяві Управління державної охорони України.

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Водночас у лікарні дійсно є обмеження щодо доступу до деяких корпусів. Це пов’язано не з перебуванням там президента, а з тим, що в них лікуються хворі на коронавірус.

Лікування Зеленського у Феофанії

Володимир Зеленський, у якого 9 листопада діагностували коронавірус, перебуває у лікарні Феофанія.

Для нього організували спеціальні умови, щоб він міг продовжувати виконувати свої обов’язки.

Детальніше про лікування Зеленського у Феофанії читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Управління державної охорони України