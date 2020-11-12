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Факты / Украина / Политика

У президента есть спецкабинет в Феофании: как Зеленский и Ермак работают на самоизоляции

Президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, у которых обнаружили коронавирус, работают по стандартному графику из больницы Феофания.

— Все достаточно строго, регламентировано протоколом, — рассказал политтехнолог Михаил Подоляк.

По его словам, Зеленский имеет возможность проводить совещания из специального кабинета, который оборудован спецсвязью.

Ермак работает из изолированной палаты и функции спецсвязи у него нет, добавил Подоляк.

— Единственное ограничение для Зеленского и Ермака — это изоляция, никого нет рядом, — рассказал советник главы ОП и уточнил, что чиновники не видятся даже с семьями.

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Зеленский и Ермак заразились коронавирусом

9 ноября президент Владимир Зеленский получил положительный результат теста на Covid-19.

В тот же день глава Офиса президента Андрей Ермак также сообщил о заражении коронавирусом.

Источник: Украинская правда

Фото: Офис президента

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