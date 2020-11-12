У президента є спецкабінет у Феофанії: як Зеленський і Єрмак працюють на самоізоляції

Президент Володимир Зеленський та глава Офісу президента Андрій Єрмак, у яких виявили коронавірус, працюють за стандартним графіком із лікарні Феофанія.

– Усе досить суворо, регламентовано протоколом, – розповів політтехнолог Михайло Подоляк.

За його словами, Зеленський має можливість проводити наради зі спеціального кабінету, який обладнаний спецзв’язком.

Єрмак працює з ізольованої палати і функції спецзв’язку немає, додав Подоляк.

– Єдине обмеження для Зеленського і Єрмака – це ізоляція, нікого немає поруч, – розповів радник глави ОП і уточнив, що чиновники навіть не бачаться з родинами.

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Зеленський і Єрмак інфікувалися коронавірусом

9 листопада президент Володимир Зеленський отримав позитивний результат тесту на Covid-19.

Того ж дня глава Офісу президента Андрій Єрмак також повідомив про зараження коронавірусом.