Карантин выходного дня в Ровно с 14 ноября не будут вводить. Городской голова Владимир Хомко сообщил, что решение об усилении карантинных ограничений будет приниматься только 16 ноября.

По его словам, для начала должно пройти селекторное совещание ОГА и только после этого городской совет Ровно будет созывать свою комиссию.

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Кабинет министр согласовал введение карантина выходного дня уже с 14 ноября.

— В понедельник проведем свою комиссию и тогда уже принимать решение по этому поводу, — отметил Хомко.

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11 ноября Кабмин принял решение о введении карантина выходного дня с 14 ноября в течение минимум трех недель. Запрещено работать ТРЦ, развлекательным заведениям, принимать посетителей ресторанам и кафе и салонам красоты.

На выходные клиентов будут обслуживать только автозаправка, аптеки и продуктовые магазины. Общепит сможет работать на вынос.

Источник: 7 дней