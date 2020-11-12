Карантин выходного дня не подходит прифронтовому Славянску – мэр

Власти Славянска в Донецкой области не намерены выполнять постановление Кабинета министров Украины о введении карантина выходного дня.

Об этом заявил мэр Славянска Вадим Лях и объяснил, что именно в эти дни жители пригорода могут приехать за покупками или продать что-то на рынках.

— Выходной в 100-тысячном прифронтовом Славянске и городах-миллионниках Киеве или Харькове имеют существенные различия. Наши предприниматели уже много месяцев и без того работают лишь для того, чтобы сохранить свой бизнес и рабочие места, — добавил Лях.

Постановление правительства не подходит для всех населенных пунктов в стране, поэтому решение о введении карантина выходного дня должно приниматься на местах, считает мэр Славянска.

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Не только Славянск пошел против

После введения Кабмином 11 ноября карантина выходного дня мэр Львова Андрей Садовой заявил, что Львов не станет выполнять решение правительства.

Львовский городской совет готовит иск в суд, чтобы обжаловать постановление Кабмина, сообщил Садовой.