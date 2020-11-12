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Факти / Україна / Суспільство

У Рівному не запроваджуватимуть карантин вихідного дня з 14 листопада

Карантин вихідного дня у Рівному з 14 листопада не запроваджуватимуть. Міський голова Володимир Хомко повідомив, що рішення щодо посилення карантинних обмежень буде ухвалюватись лише 16 листопада.

За його словами, для початку повинна пройти селекторна нарада ОДА і лише після цього міська рада Рівного скликатиме свою комісію.

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Кабінет міністр погодив введення карантину вихідного дня вже з 14 листопада.

 – В понеділок проведемо свою комісію і тоді вже ухвалюватимемо рішення щодо цього, – зазначив Хомко.

11 листопада Кабмін ухвалив рішення щодо запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада впродовж мінімум трьох тижнів. Заборонено працювати ТРЦ, розважальним закладам, приймати відвідувачів, ресторанам та кафе та салонам краси.

На вихідні клієнтів обслуговуватимуть лише автозаправка, аптеки та продуктові магазини. Заклади харчування зможуть працювати на виніс.

Джерело: 7 днів

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