В ближайшее время будут представлены комплексные решения для урегулирования ситуации вокруг КСУ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Начнем с кино, которое страна, к сожалению, вынуждена смотреть уже несколько недель подряд. Кино об 11 людях, аферах, авантюрах. Нет, это не 11 друзей Оушена, это римейк, созданный при поддержке КСУ, — 11 друзей Тупицкого. Актеры не хуже голливудских звезд. По крайней мере, судя по имуществу господина Тупицкого и его семьи, он не уступает таланту Джорджа Клуни или Брэда Питта, — заявил Зеленский.

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Президент отметил, что 11 судей КСУ остановили важные реформы стране, приняв ряд решение.

Зеленский добавил, что это не утраивает украинцев.

— Сорри за спойлер, у них ничего не получится. Пока что мы погасили пожар, но спички остались в руках вредителей в мантиях, — отметил глава государства.

Он рассказал, что украинская власть и международные партнеры уже работают над комплексными решениями, которые признанны перезагрузить КСУ и вернуть доверие украинцев к судебной системе. Их представят через неделю.

Решение КСУ

27 октября Конституционный суд отменил ст. 366-1 УК Украины о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения закона О предотвращении коррупции.

КСУ признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторинга образа жизни субъектов декларирования, установление своевременности представления деклараций, а также положение об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.