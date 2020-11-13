Найближчим часом будуть представлені комплексні рішення для врегулювання ситуації навколо КСУ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

– Почнемо з кіно, яке країна, на жаль, змушена дивитися вже кілька тижнів поспіль. Кіно про 11 людей, афери та авантюри. Ні, це не 11 друзів Оушена, це рімейк, створений за підтримки КСУ, – 11 друзів Тупицького. Актори не гірші, ніж голлівудські зірки. Принаймні, судячи з майну пана Тупицького та його сім’ї, він не поступається таланту Джорджа Клуні або Бреда Пітта, – заявив Зеленський.

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Президент зазначив, що 11 суддів КСУ зупинили важливі реформи у країні, ухваливши низку скандальних рішення.

Зеленський додав, що це не влаштовує українців.

– Соррі за спойлер, у них нічого не вийде. Поки що ми загасили пожежу, але сірники залишилися в руках шкідників у мантіях, – зазначив глава держави.

Він розповів, що українська влада та міжнародні партнери вже працюють над комплексними рішеннями, які допоможуть перезавантажити КСУ та повернути довіру українців до судової системи. Їх представлять через тиждень.