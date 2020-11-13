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Факты / Украина
Віталій Плахотний |

“Заоблачные тарифы” – фейк: сколько Зеленский платит за лечение в Феофании

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предоставляется стандартный лечебный пакет в клинике Феофания, который стоит 7,8 тыс. грн.

Сюда входит врачебное наблюдение, диагностические процедуры, использование клинических препаратов, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

— Любые сообщения о “заоблачных тарифах” на лечение президента в Феофании абсолютно не соответствуют действительности, — сказал советник Андрея Ермака.

В отличии от других пациентов, у Зеленского есть возможность работать онлайн при помощи спецлинии связи, и это единственное отличие пребывания президента в больнице, подчеркнул Подоляк.

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У Зеленского есть спецкабинет

9 ноября президент Владимир Зеленский получил положительный результат теста на Covid-19.

Президент имеет возможность работать в специальном кабинете Феофании, где его переговоры могут быть защищены.

При этом глава государства изолирован от остальных людей, и даже не видится с семьей.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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