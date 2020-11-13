“Захмарні тарифи” – фейк: скільки Зеленський платить за лікування у Феофанії

Президенту України Володимиру Зеленському надається стандартний лікувальний пакет у клініці Феофанія, який коштує 7,8 тис. грн.
Сюди входить лікарський нагляд, діагностичні процедури, використання клінічних препаратів, заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
– Будь-які повідомлення про “захмарні тарифи” на лікування президента в Феофанії абсолютно не відповідають дійсності, – сказав радник Андрія Єрмака.
На відміну від інших пацієнтів, у Зеленського є можливість працювати онлайн за допомогою спецлінії зв’язку, і це єдина відмінність перебування президента в лікарні, наголосив Подоляк.
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У Зеленського є спецкабінет
9 листопада президент Володимир Зеленський отримав позитивний результат тесту на Covid-19.
Президент має можливість працювати в спеціальному кабінеті Феофанії, де його переговори можуть бути захищені.
Водночас глава держави ізольований від решти людей, і навіть не бачиться з сім’єю.