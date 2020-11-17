Карантин вихідного дня не скасують – Раді не вистачило голосів

Верховна Рада України не підтримала постанову №4381, відповідно до якої могли пом’якшити карантин вихідного дня.

За відповідне рішення на засіданні парламенту 17 листопада проголосували 149 депутатів.

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У Раді не вистачило голосів для пом’якшення карантину вихідного дня / 2 фотографии

Постанова №4381 передбачала, що протягом трьох днів після набуття нею чинності Кабмін мав би переглянути та пом’якшити обмеження, запроваджені в межах карантину вихідного дня.

Постановою рекомендували уряду пом’якшити карантин вихідного дня стосовно:

приймання відвідувачів у закладах громадського харчування (бари, ресторани, кафе тощо);

приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;

приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення;

діяльності закладів культури і проведення культурних масових заходів;

приймання відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

Карантин вихідного дня

11 листопада Кабмін ухвалив рішення щодо запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада впродовж мінімум трьох тижнів.

Заборонено працювати ТРЦ, розважальним закладам, приймати відвідувачів, ресторанам та кафе та салонам краси.

У вихідні дні в країні працюватимуть лише об’єкти критичної інфраструктури, зокрема продовольчі магазини, аптеки й транспорт.